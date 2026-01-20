भोपाल में SIR में कटे थे 4 लाख नाम, सिर्फ 41 हजार नए मतदाताओं ने जमा किए फार्म 6

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का प्रारूप 23 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। जिसके बाद से अब तक 41 हजार 367 मतदाताओं ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म छह दिया है, हालांकि जिले की बैरसिया, उत्तर, नरेला, मध्य, दक्षिण पश्चिम, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा क्षेत्र में भारी तादाद में नाम कटने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार एक लाख से अधिक नये नाम जुड़वाने के आवेदन आएंगे, लेकिन अब तक 41 हजार 367 आवेदन ही आए हैं। जबकि 22 जनवरी शाम पांच बजे के बाद नये आवेदन लेने का काम बंद कर दिया जाएगा।

पांच जनवरी से वार्ड और तहसील कार्यालयों में चल रही एक लाख 16 हजार 925 नो मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई का काम जारी है। जिसके तहत मतदाताओं से उनकी उम्र के हिसाब से जन्म का प्रमाण मांगा जा रहा है। यह सुनवाई 14 फरवरी तक जारी रहेगी। जिसके बाद नौ मैपिंग वाले मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। उपजिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता का कहना है कि नये आवेदन लेने का काम 22 जनवरी शाम पांच बजे तक सभी बीएलओ अपने मतदान केंद्र पर करेंगे।