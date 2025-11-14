भोपाल का AQI बिगड़ा, TT नगर और पर्यावरण परिसर में हवा ‘अति खराब’, सरकार के प्रदूषण नियंत्रण दावे केवल कागजों में साबित

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी की हवा लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी सरकारी एजेंसियों के दावे केवल कागजों में ही सीमित प्रतीत हो रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) द्वारा 1 से 14 नवंबर 2025 तक जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि इन 14 दिनों में शहर की हवा दो दिन ‘खराब’ और दो दिन ‘अति खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए धरातल पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है।

गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी टीटी नगर शहर का सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा। शाम चार बजे यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 301 दर्ज किया गया, जो ‘अति खराब’ श्रेणी में आता है। पर्यावरण परिसर में यह स्तर 248 और कलेक्ट्रेट क्षेत्र में 194 रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल शहर की हवा में पीएम 2.5 धूल कणों की अधिकतम मात्रा पाई जा रही है, जिन्हें स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है।

पिछले वर्ष भी TT नगर की हवा रही खराब नवंबर 2024 के आंकड़ों से तुलना की जाए तो पता चलता है कि यह क्षेत्र पहले भी जोखिमपूर्ण रहा है। पिछले वर्ष टीटी नगर में 14 दिनों में सात दिन हवा मध्यम, चार दिन खराब और तीन दिन अति खराब श्रेणी में रही। पूरे महीने में कुल 17 दिन मध्यम, आठ दिन खराब और पाँच दिन अति खराब श्रेणी दर्ज की गई थी। उस समय इस क्षेत्र का अधिकतम एक्यूआई 313 तक पहुंच गया था। पर्यावरण परिसर की स्थिति और भी बिगड़ी हरियाली से घिरा पर्यावरण परिसर भी प्रदूषण की मार से नहीं बच सका। पिछले वर्ष नवंबर में यहां 10 दिन हवा खराब और 13 दिन अति खराब दर्ज की गई थी। इस क्षेत्र का अधिकतम एक्यूआई 367 तक पहुंच चुका है। यह परिस्थिति दर्शाती है कि पेड़ों की मौजूदगी के बावजूद प्रदूषण के स्रोत इतने अधिक हैं कि हवा स्वच्छ नहीं हो पा रही।