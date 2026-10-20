दशहरे पर भोपाल के ऑटोमोबाइल बाजार में बूम, 314 करोड़ का होगा कारोबार, 10,500 नए वाहनों की डिलीवरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। विजयादशमी दशहरा के अबूझ और महामुहूर्त पर आज राजधानी भोपाल का आटोमोबाइल बाजार नई रफ्तार पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। नवरात्र के पहले दिन से शुरू हुआ खरीदारी का उत्साह आज अपने चरम पर पहुंचेगा ।
ऑटोमोबाइल डीलर्स के अनुसार आज दशहरे के शुभ अवसर पर शहरभर में करीब 11 हजार नए वाहनों (कार और दोपहिया) की डिलीवरी होने का अनुमान है। यदि बाजार का यह रुझान अनुमान के मुताबिक रहा, तो आज एक ही दिन में दोनों श्रेणियों को मिलाकर करीब 314 करोड़ रुपये का बड़ा कारोबार दर्ज होगा।
शुभ मुहूर्त में नया वाहन घर लाकर पूजन करने की परंपरा के चलते सुबह से ही शहर के सभी प्रमुख शोरूम्स में ग्राहकों की भारी आवाजाही रहने वाली है। कई ग्राहकों ने नवरात्र के दौरान ही अपने पसंदीदा वाहनों की प्री-बुकिंग करा ली थी, जिनकी डिलीवरी आज सुबह से शुरू हो जाएगी। त्योहार पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियों और डीलरों ने विशेष डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कम ब्याज दर पर आसान फाइनेंस और उपहार योजनाएं जारी रखी हैं।
भोपाल आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष पाण्डेय के अनुसार दशहरे पर भोपाल में करीब 2500 कारों की डिलीवरी का अनुमान है। बाजार में काम्पैक्ट एसयूवी और प्रीमियम माडलों की बढ़ती मांग के चलते एक कार की औसत कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी जा रही है। इस आधार पर केवल चार पहिया श्रेणी में ही 250 करोड़ रुपये का कारोबार होने की प्रबल संभावना है।
मामा एंटरप्राइजेज के रूपेश श्रीवास्तव ने बताया कि दोपहिया बाजार में आज लगभग आठ हजार मोटरसाइकिल और स्कूटरों की बिक्री का अनुमान है। औसतन 80 हजार रुपये प्रति वाहन की कीमत के हिसाब से यह कारोबार 64 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा। बेहतर माइलेज, दैनिक आवागमन की जरूरत और आसान ईएमआई विकल्पों के कारण युवाओं और कामकाजी वर्ग में दोपहिया वाहनों की मांग तेजी से बनी हुई है।
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