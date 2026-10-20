विजयादशमी पर पूरे मध्य प्रदेश में होगा शस्त्र पूजन, इंदौर में मुख्यमंत्री करेंगे; बाकी जिलों में मंत्री रहेंगे मुख्य अतिथि

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विजयादशमी (दशहरा) पर मंगलवार को प्रदेशभर में शस्त्र-पूजन कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव इंदौर में शस्त्र-पूजन करेंगे तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर, राजेंद्र शुक्ल रीवा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।

जिन जिलों में मंत्री उपस्थित नहीं रहेंगे, वहां कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शस्त्र-पूजन करेंगे। शासन ने संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आयोजन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शस्त्र-पूजन भारतीय सेना के पराक्रम, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान का प्रतीक है।