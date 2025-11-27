भोपाल बना MP का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, निगम ने रेस्टोरेंट पर 10 हजार का जुर्माना ठोका

मेरी खबरें
    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 06:59:50 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 06:59:50 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर जारी लाइव मानिटरिंग आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 98 प्रतिशत शहरों में पीएम 2.5 यानी धूल के सूक्ष्म कणों का स्तर बढ़ा हुआ है । सिंगरौली प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि भोपाल दूसरे स्थान पर दर्ज किया गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर नगर निगम का अमला भी सक्रिय हो गया है।

    तंदूर से निकलता धुआं कर रहा हवा खराब

    बुधवार को निगम की सहायक आयुक्त कीर्ति चौहान और जोन नंबर-आठ के अमले ने बिट्टन मार्केट स्थित बापू की कुटिया रेस्टोरेंट पर तंदूर का उपयोग करने के कारण 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया । तंदूर से निकलने वाला धुआं वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसके चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तंदूर के खिलाफ कार्रवाई बीते कई दिनों से की जा रही है।


    तीन हजार 250 रुपये का जुर्माना वसूला

    इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई हुई। कुल 193 प्रकरणों में 58 हजार 350 रुपये की वसूली की गई। वहीं, निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) वेस्ट फैलाने के मामलों में चार प्रकरणों से तीन हजार 250 रुपये का जुर्माना वसूला गया। निगम का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

