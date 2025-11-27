भोपाल बना MP का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, निगम ने रेस्टोरेंट पर 10 हजार का जुर्माना ठोका

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर जारी लाइव मानिटरिंग आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 98 प्रतिशत शहरों में पीएम 2.5 यानी धूल के सूक्ष्म कणों का स्तर बढ़ा हुआ है । सिंगरौली प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि भोपाल दूसरे स्थान पर दर्ज किया गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर नगर निगम का अमला भी सक्रिय हो गया है।

तंदूर से निकलता धुआं कर रहा हवा खराब बुधवार को निगम की सहायक आयुक्त कीर्ति चौहान और जोन नंबर-आठ के अमले ने बिट्टन मार्केट स्थित बापू की कुटिया रेस्टोरेंट पर तंदूर का उपयोग करने के कारण 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया । तंदूर से निकलने वाला धुआं वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसके चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तंदूर के खिलाफ कार्रवाई बीते कई दिनों से की जा रही है।