भाई बना देवास का SP, बहन बनीं अमृतसर की ADC, चर्चा में भोपाल की IPS-IAS जोड़ी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रशासनिक तबादले तो रोज होते हैं, लेकिन जब एक ही परिवार के दो अफसर भाई-बहन एक साथ नई जिम्मेदारी संभालें तो कहानी खास बन जाती है। मध्य प्रदेश और पंजाब कैडर में ऐसी ही चर्चा IPS आदित्य मिश्रा और IAS पल्लवी मिश्रा को लेकर हो रही है। भाई को देवास की कमान मिली है तो बहन अमृतसर में प्रशासन संभालेंगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने 27 अक्टूबर 2026 को IPS अधिकारियों के तबादले किए। इस लिस्ट में 2018 बैच के IPS आदित्य मिश्रा का नाम भी था। उन्हें बालाघाट SP से हटाकर देवास जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

दोनों भाई-बहन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं। पल्लवी के लिए UPSC का सपना किसी कोचिंग से नहीं, बल्कि अपने बड़े भाई को देखकर शुरू हुआ। आदित्य मिश्रा ने इंजीनियरिंग के बाद UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की और 2018 बैच के IPS अधिकारी बने।

पंजाब सरकार ने 10 नवंबर 2026 को प्रशासनिक फेरबदल किया। इसमें 2023 बैच की IAS अधिकारी पल्लवी मिश्रा को अमृतसर का अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) यानी ADC General नियुक्त किया गया है। यानी अब भाई देवास में कानून-व्यवस्था संभालेंगे और बहन अमृतसर जैसे बड़े शहर में प्रशासनिक फैसले लेंगी।

भाई को खाकी वर्दी में काम करते देख पल्लवी के मन में भी देश सेवा का जज्बा जागा। जब पल्लवी ने तैयारी शुरू की तो आदित्य ही उनके सबसे बड़े गाइड बने। तैयारी की स्ट्रेटजी से लेकर आंसर राइटिंग और मेंटल स्ट्रेंथ तक, हर स्टेज पर भाई ने बहन को सपोर्ट किया।

बिना कोचिंग के पाई IAS की सफलता

पल्लवी मिश्रा की पढ़ाई भी काफी अलग रही है। उन्होंने दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने संगीत में MA किया और शास्त्रीय संगीत की भी गहरी पढ़ाई की।

उनका अंतिम लक्ष्य सिविल सेवा ही था। पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली। वह प्रीलिम्स पास करने के बाद मेन्स में सेलेक्ट नहीं हो सकीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी गलतियों को सुधारा और खासकर निबंध और आंसर राइटिंग पर ज्यादा फोकस किया।

कोचिंग के बजाय सेल्फ स्टडी पर भरोसा करने वाली पल्लवी ने दूसरे प्रयास में बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 में ऑल इंडिया रैंक 73 हासिल की और IAS अधिकारी बनने का सपना पूरा किया।

दोनों की नई पोस्टिंग क्यों है खास

इस समय दोनों भाई-बहन अपनी नई पोस्टिंग को लेकर चर्चा में हैं। IPS आदित्य मिश्रा ने बालाघाट में अपने कार्यकाल के दौरान काफी अच्छा काम किया था, जिसकी वहां काफी चर्चा हुई। अब देवास में उनकी नई भूमिका को अहम माना जा रहा है।

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IAS पल्लवी मिश्रा के लिए अमृतसर में ADC General बनना करियर का बड़ा पड़ाव है। पंजाब के सबसे अहम शहरों में से एक अमृतसर में प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलना उनके अनुभव को और मजबूत करेगा। भाई-बहन की यह सक्सेस स्टोरी UPSC की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है।