नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : फ्लैट और मकान बेचने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले बंटी-बबली संदीप और पत्नी संगीता रमतानी की पुलिस रिमांड दो दिन और बढ़ा दी गई है। सोमवार को भोपाल की अयोध्यानगर थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया, जहां से पूछताछ के लिए दो दिन की अतिरिक्त रिमांड मिली है।