नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वजन मशीन चोरी होने का शक एक बर्गर दुकान संचालक पर इस कदर हावी हुआ कि उसने कानून हाथ में लेकर नाबालिग पर बेरहमी से हमला कर दिया। शाहजहांनाबाद थाने से चंद कदम दूर स्थित दुकान में बच्चे को बंद कर पीटा गया।

घटना के दो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए हैं। करीब 10 मिनट 54 सेकंड के एक वीडियो में आरोपित छुरी से बच्चे पर 19 बार वार करता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में उसे 10 से 12 थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। बच्चा छोड़ने और रहम करने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपितों ने उसकी एक नहीं सुनी।