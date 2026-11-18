नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में दिनदहाड़े लूट की वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी। बैरसिया रोड स्थित लांबाखेड़ा ब्रिज के पास मंगलवार सुबह दो बाइक पर आए चार बदमाशों ने बकरा कारोबारी को घेरकर 17.90 लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया।

कारोबारी राजगढ़ में आयोजित पशु मेले में बकरे खरीदने के लिए नकदी लेकर जा रहा था। बदमाशों ने उसकी बाइक के आगे अपनी बाइकें अड़ाकर रास्ता रोका और बैग छीनकर नेशनल हाईवे की तरफ भाग निकले। ईंटखेड़ी पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपितों की तलाश में पुलिस की छह टीमें लगाई गई हैं।