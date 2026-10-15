भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा में बड़ी सेंध, दिनदहाड़े जेल प्रहरी के मकान में चोरों ने 5 तोला सोना, 3 किलो चांदी और 4 लाख नकद चुराए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। केंद्रीय जेल परिसर की सुरक्षा के बीच चोरों ने जेल प्रहरी के सूने मकान को निशाना बना लिया। बुधवार दोपहर घर के किचन में लगी खिड़की से घुसे चोर अलमारी का लाक तोड़कर पांच तोला सोना, तीन किलो चांदी और चार लाख रुपये नकद समेट ले गए।

जेल प्रहरी अपनी पत्नी के साथ बेटी के स्कूल में पैरेंट्स-टीचर मीटिंग में गए थे। करीब डेढ़ घंटे बाद लौटने पर चोरी का पता चला। खास बात यह है कि जेल परिसर की आवासीय कालोनी में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं हैं। जिससे आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। गांधीनगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज किया है।

डेढ़ घंटे में ही साफ कर दिया माल पुलिस के अनुसार, जेल प्रहरी मनोहर भील केंद्रीय जेल परिसर की कालोनी नंबर-दो में परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी गृहिणी हैं और बेटी बैरागढ़ स्थित थ्रीईएमई सेंटर के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है। बुधवार सुबह छह से दस बजे तक मनोहर की ड्यूटी हमीदिया अस्पताल में बंदी की निगरानी के लिए लगी थी।

सुबह करीब 10:30 बजे वह घर लौटे। इसके बाद दोपहर 12 बजे पत्नी के साथ बेटी के स्कूल में मीटिंग के लिए निकल गए। दोपहर करीब 1:30 बजे दंपती वापस लौटे तो घर में सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर अलमारी का लाक टूटा मिला और उसमें रखे सोने-चांदी के जेवर व नकदी गायब थी।