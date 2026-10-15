'बाइक पर जबरन बैठाकर ले जाना संभव नहीं', दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल; आरोपी बरी

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी: महिला थाना शिवपुरी के बहुचर्चित अपराध क्रमांक 45/2025 के फैसले ने पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी की अदालत ने आरोपी बत्तू उर्फ बातू आदिवासी को बरी करते हुए फैसले में साफ लिखा है कि जांच अधिकारी वैज्ञानिक साक्ष्य को दरकिनार कर केवल कथन के भरोसे चालान पेश कर गए।