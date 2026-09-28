भोपाल में SIR के खिलाफ कांग्रेस का मार्च, मुख्य चुनाव आयुक्त का जलाया पुतला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निर्वाचन सदन तक पैदल मार्च किया। कांग्रेस ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर देश भर में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने का गंभीर आरोप लगाते हुए लोकतंत्र को खतरे में बताया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने लगाए आरोप प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है। भाजपा सरकार ने निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह अपनी सरकार के मंत्री को मेंबर बनाया, तभी निर्वाचन आयोग को कमजोर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यह देश, मध्य प्रदेश और संविधान को बचाने की लड़ाई है। यह केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं है‌।

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने भी अपनी भूमिका संविधान को बचाने के लिए नहीं निभाई। आरएसएस, पूंजीपति और नरेंद्र मोदी का गठजोड़ बना हुआ है, जो देश को संविधान वोट कानून से नहीं अपनी ताकत के बल पर चलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने उठाई वोट चोरी की आवाज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी का वोट चोरी की आवाज उठाई, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री मैदान में उतर आए। आखिर इतना डर किस बात का है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बेरिकेट लगा सकते हो, लेकिन देश की जनता के लिए लड़ने से नहीं रोक सकते हो।