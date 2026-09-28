भोपाल में आज चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, CEO कार्यालय घेराव; ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के त्यागपत्र की मांग को लेकर भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख कांग्रेसी नेता होंगे शामिल

सोमवार को होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अन्य नेता शामिल होंगे।

जिलों में भी होगा प्रदर्शन

संगठन महामंत्री संजय कामले ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रदेशव्यापी है और सभी प्रमुख नेता इसमें भाग लेंगे। 30 सितंबर को जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा।

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मतदाता सूची की शुद्धता पर उठाए सवाल

कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची की शुद्धता आवश्यक है। विशेष गहन पुनरीक्षण में कई गड़बड़ियों के सवाल उठाए गए हैं। नव मतदाता के लिए फार्म में किए गए प्रविधान कानून के अनुसार नहीं हैं।

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