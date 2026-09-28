मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

भोपाल में आज चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, CEO कार्यालय घेराव; ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भोपाल में प्रदर्शन और कार्यालय घेराव का निर्णय लिया। जिलों में ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 08:10:25 AM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 08:10:25 AM (IST)
भोपाल में आज चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, CEO कार्यालय घेराव; ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
भोपाल में आज चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. कांग्रेस सोमवार को भोपाल में मुख्य निर्वाचन कार्यालय घेराव करेगी।
  2. प्रदर्शन में पटवारी, चौधरी, सिंघार और दिग्विजय शामिल होंगे।
  3. 30 सितंबर को जिलों में भी निर्वाचन कार्यालय घेरेंगे।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के त्यागपत्र की मांग को लेकर भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख कांग्रेसी नेता होंगे शामिल

सोमवार को होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अन्य नेता शामिल होंगे।

जिलों में भी होगा प्रदर्शन

संगठन महामंत्री संजय कामले ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रदेशव्यापी है और सभी प्रमुख नेता इसमें भाग लेंगे। 30 सितंबर को जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- आम लोगों के लिए बड़ी राहत, 3 दिन की बैंक हड़ताल हुई स्थगित, IBA और UFBU की बैठक में बनी सहमति

मतदाता सूची की शुद्धता पर उठाए सवाल

कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची की शुद्धता आवश्यक है। विशेष गहन पुनरीक्षण में कई गड़बड़ियों के सवाल उठाए गए हैं। नव मतदाता के लिए फार्म में किए गए प्रविधान कानून के अनुसार नहीं हैं।

यह भी पढ़ें- एमपी में 7 महीने से अटके आयुष्मान भुगतान जारी करने की मांग, डॉक्टरों-कर्मचारियों के वेतन और दवाओं के अटके हैं पैसे