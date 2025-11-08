ट्रेन लेट होने के चलते रेलवे पर जुर्माना, परिवार को देना होगा 55 हजार रुपये मुआवजा, पढ़ें पूरी खबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला सुनाते हुए रेलवे को उसकी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने ट्रेन की देरी के कारण परेशान हुए एक परिवार को 55 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला उन यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है, जो ट्रेन देरी के कारण मानसिक, आर्थिक या सामाजिक नुकसान झेलते हैं।

क्या है मामला कटारा हिल्स निवासी कृपाशंकर शर्मा अपने परिवार के छह सदस्यों के साथ मई 2024 में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी गए थे। वापसी में उन्होंने 26 मई को पुरी-दुर्ग एक्सप्रेस से रायपुर तक यात्रा की थी और रायपुर से भोपाल के लिए बिलासपुर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का टिकट लिया था। लेकिन पुरी-दुर्ग एक्सप्रेस सात घंटे की देरी से पहुंची, जिससे वे लिंक ट्रेन पकड़ नहीं पाए।