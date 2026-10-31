भोपाल: नाबालिग से दरिंदगी के दोषी सौतेले पिता को उम्र कैद की सजा, पीड़िता को ₹4 लाख का मुआवजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को चार लाख रुपये का प्रतिकर देने का आदेश भी जारी किया है। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) व तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश नीलम मिश्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पटेल ने बताया कि आरोपित को भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

वहीं, पॉक्सो अधिनियम की धारा के तहत आजीवन कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पटेल और लक्ष्मी कसाव ने पैरवी की।

मां के इलाज के लिए अस्पताल जाने पर किया दुष्कर्म