भोपाल में बुजुर्ग महिला से रेप; शराब के नशे में धुत पड़ोसी बस कंडक्टर ने 57 वर्षीय पीड़ता को बनाया शिकार, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हनुमानगंज थाना क्षेत्र में पड़ोस में रहने वाले एक बस कंडक्टर ने 57 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि शराब के नशे में धुत आरोपित महिला को घर में अकेला पाकर वहां पहुंचा और जबरन वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने पति के घर लौटने पर उसे आपबीती सुनाई, जिसके बाद दोनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

घर में अकेली थी महिला