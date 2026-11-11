भोपाल में नशे के कारोबार पर क्राइम ब्रांच का एक्शन, लाखों के गांजे और एमडी ड्रग्स के साथ दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए क्राइम ब्रांच ने बुधवार को दो अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की। गोविंदपुरा में कस्तूरबा अस्पताल के सामने हनुमान मंदिर के पास से 10 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ 60 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया। वहीं, बागसेवनिया स्थित जलसा होटल के कमरा नंबर 403 से एमडी जैसे पदार्थ के साथ सीहोर के एक युवक को पकड़ा गया। दोनों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।