दुबई का कारोबारी बन युवती से 1.23 लाख की साइबर ठगी, 14 लाख नकद व डायमंड रिंग के झांसे में फंसी पीड़िता

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दुबई से लाखों रुपये नकद और डायमंड रिंग गिफ्ट करने का झांसा देकर एक युवती से एक लाख 23 हजार रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपित ने करीब 15 दिन तक दुबई का कारोबारी बनकर युवती से बातचीत की।

इसके बाद गिफ्ट भेजने के नाम पर कस्टम टैक्स और करेंसी कन्वर्जन चार्ज जमा करने के लिए कहा। युवती ने उसकी बातों में आकर रकम ट्रांसफर कर दी। बाद में ठगी का पता चलने पर पुलिस से शिकायत की। कोलार पुलिस ने केस दर्ज किया है।

14 लाख नकद और डायमंड रिंग का दिया झांसा

पुलिस के अनुसार 32 वर्षीय रिंकी रजक सनखेड़ी में रहती हैं। कुछ दिन पहले इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उनकी एक व्यक्ति से बातचीत शुरू हुई थी। उसने खुद को दुबई का कारोबारी बताया और करीब 15 से 20 दिन तक उनसे संपर्क में रहा। बातचीत के दौरान आरोपित ने युवती को महंगे गिफ्ट देने का भरोसा दिलाया। उसने दुबई से 14 लाख रुपये नकद और एक डायमंड रिंग भेजने की बात कही।

कस्टम टैक्स और कन्वर्जन चार्ज के नाम पर ऐंठी रकम

कुछ समय बाद आरोपित ने बताया कि गिफ्ट भारत पहुंचने पर कस्टम टैक्स और अन्य शुल्क जमा करना होगा। उसने यह भी कहा कि दुबई की करेंसी को भारतीय रुपये में बदलने के लिए कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा। गिफ्ट मिलने की उम्मीद में युवती ने अलग-अलग शुल्क के नाम पर कुल एक लाख 23 हजार रुपये जमा कर दिए। रकम मिलने के बाद आरोपित ने संपर्क बंद कर दिया और गिफ्ट भी नहीं पहुंचा। तब युवती को ठगी का अहसास हुआ।