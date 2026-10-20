विजयादशमी पर सीएम मोहन यादव का बड़ा एलान, पुलिस विभाग में 18,500 पदों पर होगी भर्ती, 'पुलिस सेतु ऐप' भी किया लॉन्च

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विजयादशमी पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जिला पुलिस लाइन में आयोजित शस्त्र पूजन समारोह में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने मां कालका की पूजा की और पारंपरिक तलवार, भाले सहित आधुनिक एके-47 व अन्य अस्त्र-शस्त्रों का विधि-विधान से पूजन किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस वाहनों और अश्वों का पूजन करने के साथ शस्त्रागार का अवलोकन भी किया। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान कन्या पाद पूजन किया तो महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

सीएम की चुटकी- बगैर आदेश के ताली भी नहीं बजाती पुलिस मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान भर्ती की घोषणा की लेकिन मैदान में बैठे पुलिसकर्मी शांत भाव से सुनते रहे। सीएम ने चुटकी ली और कहा कि पुलिस बगैर आदेश के तालियां भी नहीं बजाती है। लाठी और ताली के लिए आदेश की आवश्यकता पड़ती है।

उन्होंने कहा कि शस्त्र पूजन केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि नागरिकों की रक्षा, समाज के कष्ट दूर करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दायित्व का प्रतीक है। विजयादशमी अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने इंदौर पुलिस के पुलिस सेतु ऐप का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से नागरिक अपने स्थान के आधार पर संबंधित पुलिस थाने, ड्यूटी अधिकारियों और संपर्क संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराए गए 51 दोपहिया वाहनों को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। ये वाहन एक संस्थान द्वारा ट्रैफिक सेफ सिटी परियोजना के तहत उपलब्ध कराए गए हैं।