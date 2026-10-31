मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

भोपाल में आज 2 से 6 घंटे बत्ती गुल: रोशनपुरा, मालवीय नगर और भारत टॉकीज समेत 40 से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती

भोपाल में शनिवार को मरम्मत कार्य के चलते अलग-अलग क्षेत्रों में दो से छह घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 08:09:40 AM (IST)Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 08:09:40 AM (IST)
भोपाल में आज 2 से 6 घंटे बत्ती गुल: रोशनपुरा, मालवीय नगर और भारत टॉकीज समेत 40 से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती
भोपाल के कई इलाकों में शनिवार को 2 से 6 घंटे बिजली कटौती की जाएगी। प्रतीकात्मक

HighLights

  1. राजधानी में शनिवार को 40 से ज्यादा इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित
  2. रोशनपुरा और मालवीय नगर में दोपहर 12 से 4 बजे तक कटौती
  3. सुबह से शाम तक अलग-अलग समय पर बिजली बंद रहेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के कई इलाकों में शनिवार को दो से छह घंटे बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है।

इन इलाकों पर असर

सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक: केवड़ेवाला बाग, पटरा रोड, पटरा आरा मिल, भारत टॉकीज चौराहा, पटेल नगर व आसपास।

सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक: साईं पार्क नगर, निर्मल एस्टेट, एक्सेल एस्टेट, झरनेश्वर, ड्रीमलैंड कॉलोनी व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: लेबर कॉलोनी, रविदास नगर, शांति नगर, भारत नगर, कर्मवीर नगर, भवानी नगर व आसपास।


सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: जनता नगर, जनता क्वार्टर, पंचवटी फेज-1 व 2, नबीबाग, आराधना नगर, रतन कॉलोनी, मोतीलाल नगर, कृष्णा कॉलोनी, थाना नबीबाग व आसपास।

यह भी पढ़ें- एमपी में बिजली हुई सस्ती... सरचार्ज में भारी कटौती, 24 अक्टूबर से आने वाले बिलों में दिखेगा असर

यहां 11 से 5 तक होगी कटौती

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक: यादगारे शाहजहांनी पार्क व आसपास।

दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक: ग्वाल मोहल्ला, कठपुतली मोहल्ला, 24 क्वार्टर, रोशनपुरा, मालवीय नगर, शारदा अपार्टमेंट, जीवन सागर अपार्टमेंट, श्रीराम अपार्टमेंट, काशी कॉम्प्लेक्स व आसपास।

दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक: यादवपुरा, राजभवन नंबर-1 व आसपास।

दोपहर 1 से 3 बजे तक: साउथ एन्क्लेव, आयकर कॉलोनी, भारत नगर, दाना पानी, आंचल प्रधान, आकांक्षा एन्क्लेव, दूरसंचार नगर व आसपास।


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।