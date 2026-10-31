एमपी में बिजली हुई सस्ती... सरचार्ज में भारी कटौती, 24 अक्टूबर से आने वाले बिलों में दिखेगा असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बिजली उपभोक्ताओं को मासिक बिल में अब कुछ राहत मिलने जा रही है। ईंधन और बिजली खरीद की बढ़ती लागत के समायोजन के लिए लगाए जाने वाले सरचार्ज में मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने कटौती कर दी है।

कंपनी के नए आदेश के अनुसार, ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन सरचार्ज (एफपीपीएएस) की दर 5.03 रुपये से घटाकर 2.34 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। संशोधित दर 24 अक्टूबर से जारी होने वाले बिजली बिलों पर लागू होगी और इसका लाभ अगले एक माह तक मिलेगा।

एफपीपीएएस घटने से बिजली बिलों में आएगी कमी सरचार्ज में इस कटौती का सीधा असर उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर पड़ेगा। दरअसल, एफपीपीएएस सामान्य टैरिफ के ऊर्जा प्रभार के अतिरिक्त वसूला जाता है। इसकी दर घटने से समान बिजली खपत पर उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में कम भुगतान करना होगा। खपत के अनुसार इतनी घटेगी बिल की राशि सरचार्ज में कमी का असर अलग-अलग बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के बिल में भी दिखाई देगा। उपलब्ध गणना के अनुसार, 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता का बिल 1213.50 रुपये से घटकर 1182 रुपये रह जाएगा। यानी 31.50 रुपये की बचत होगी।