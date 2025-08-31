भांजे की स्कूल फीस जमा करने के लिए मौसी ने ATM तोड़ा, नाबालिग के साथ मिलकर चोरी का प्रयास

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्टेट बैंक आफ इंडिया की संजीवनी नगर शाखा में एटीएम मशीन में तोड़फोड़ कर चोरी के प्रयास की घटना का पर्दाफाश हो गया है। एटीएम के पास में ही रहने वाले एक नाबालिग और उसकी मौसी ने चोरी का प्रयास किया था। अपनी बहन के घर आयी महिला को पता चला कि भांजे की स्कूल फीस जमा नहीं हुई है। उसका स्कूल से नाम कट जाएगा। भांजे की पढ़ाई न छूटे इसलिए स्कूल फीस जुटाने के लिए महिला एटीएम तोड़कर उससे रुपये निकालने की योजना बनाई। कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले नाबालिग भांजे के साथ 29-30 अगस्त की मध्यरात्रि को एटीएम में घुसी। रुपये निकालने में असफल रहने और पकड़ने जाने से बचने के लिए दोनों ने एटीएम में लगे तीन सीसीटीवी कैमरे खोलकर अपने साथ ले गए। पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों आरोपित को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों में भारती मेहरा (24) और उसके भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मथुरा से बहन से मिलने आयी थी महिला नरसिंहपुर जिले की निवासी भारती का विवाह मथुरा में हुआ है। उसकी एक बहन संजीवनी नगर में रहती है। कुछ दिन पूर्व वह मिलने के लिए बहन के घर पहुंची। जहां, उसे बातचीत में पता चला कि बहन के कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले 16 वर्षीय पुत्र की स्कूल की फीस जमा नहीं हुई। उनके पास फीस देने के लिए रुपये नहीं है। तब उसकी नजर घर के पास एक एटीएम पर गई। रात को मोपेड में रॉड, पाना, पेंचिस रखकर भांजे के साथ एटीम में पहुंची। एटीएम मशीन का कैबिनेट खोलकर रुपये निकाने का प्रयास किया। लेकिन रुपये नहीं निकले। वहां लगे सीसीटीसी कैमरे से उन्हें पहचाना जा सकता था। इसलिए बचने के लिए दोनों वहां लगे तीनों सीसीटीवी कैमरे को खोलकर मोपेड की डिक्की में रख लिया।