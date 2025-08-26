Bhopal: कोलार में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म , चार आरोपित गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। कोलार थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है और अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
घटना का विवरण
पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय पीड़िता निजी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है। त्रिलंगा निवासी 18 वर्षीय सुमित उपाध्याय और उसका दोस्त 20 वर्षीय प्रणय रायबोले से पीड़िता की पहचान थी। जून में प्रणय ने पीड़िता को पार्टी के बहाने होटल के कमरे में बुलाया। वहां सुमित और प्रणय ने कथित तौर पर उसके साथ गलत व्यवहार किया।
दो महीने बाद जब पीड़िता गर्भवती हुई, तब आरोपितों ने मामले को छुपाने के लिए उसका अपहरण करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने 22 वर्षीय नित्या ठाकरे का सहयोग लिया। नित्या पीड़िता के घर गई और उसे जबरन कार में बैठाकर महाबली स्थित कमरे पर ले गई। आरोपितों ने पीड़िता से कहा कि वह यहीं रहेगी ताकि बात सभी से छुपी रहे।
पुलिस की कार्रवाई
पीड़िता ने अपने पिता को मैसेज कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही कोलार पुलिस ने दबिश देकर नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर दिया। पुलिस ने सुमित उपाध्याय, प्रणय रायबोले, नित्या ठाकरे और होटल संचालक अमित वर्मा को गिरफ्तार किया। सभी आरोपित कालेज छात्र और होटल संचालक हैं।
पुलिस ने सभी के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और पाक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है और अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका भी देखी जा रही है।
