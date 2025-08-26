मेरी खबरें
    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 01:18:50 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 01:18:50 AM (IST)
    Bhopal: न्यूमार्केट में एप्पल का नकली लोगो लगाकर बेच रहे थे मोबाइल कवर और ईयरबड्स, चार दुकानदारों पर केस दर्ज
    न्यूमार्केट में एप्पल का नकली लोगो लगाकर बेच रहे थे मोबाइल कवर और ईयरबड्स(फाइल फोटो)

    HighLights

    1. बाइल कवर और ईयरबड्स बेचने वाले चार दुकानदारों पर टीटीनगर थाने में केस दर्ज किया गया है
    2. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब छह लाख रुपये कीमत का सामान जब्त किया है
    3. ईयरबड्स पर एप्पल का लोगो लगाकर उन्हें महंगे दामों पर ग्राहकों को बेच रहे थे

    भोपाल, नईदुनिया प्रतिनिधि। न्यूमार्केट में एप्पल कंपनी का लोगो लगाकर नकली मोबाइल कवर और ईयरबड्स बेचने वाले चार दुकानदारों पर टीटीनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब छह लाख रुपये कीमत का सामान जब्त किया है। आरोप है कि दुकान संचालक सादे मोबाइल कवर और दूसरी कंपनी के ईयरबड्स पर एप्पल का लोगो लगाकर उन्हें महंगे दामों पर ग्राहकों को बेच रहे थे।

    शिकायत पर हुई कार्रवाई

    एसआई राघवेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि एप्पल कंपनी की लीगल टीम की ओर से अधिकृत आईटी कंपनी के अधिकारी विशाल जडेजा ने शनिवार को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि न्यूमार्केट में कई दुकानों पर नकली एप्पल लोगो वाले मोबाइल एसेसरीज बेचे जा रहे हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और फिर सोमवार को न्यूमार्केट की चार अलग-अलग दुकानों पर दबिश दी।

    1200 मोबाइल कवर और ईयरबड्स जब्त

    दबिश के दौरान दुकानों से बड़ी संख्या में नकली एप्पल लोगो वाले प्रोडक्ट मिले। पुलिस ने वहां से लगभग 1200 मोबाइल कवर और तीन ईयरबड्स जब्त किए, जिनकी कीमत करीब छह लाख रुपये आंकी गई है। जब्त किए गए सभी सामान पर एप्पल का लोगो अंकित था, जबकि वे वास्तविक रूप से लोकल कंपनियों के प्रोडक्ट थे।

    चार दुकानदारों पर केस दर्ज

    पुलिस ने टीटीनगर निवासी मोहम्मद आसिफ, कोटरा निवासी पुरुषोत्तम दिनानी, धर्मदास केसवानी और अभिषेक धानक पर कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। प्रारंभिक पूछताछ में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपित स्वयं नकली लोगो लगाकर प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे या फिर किसी अन्य सप्लायर से सामान खरीदकर बेच रहे थे।

    पुलिस की आगे की जांच

    पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि सामान स्थानीय स्तर पर तैयार किया गया था या किसी और शहर से सप्लाई हुआ था। आरोपितों को नोटिस जारी कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
