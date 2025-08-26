Bhopal: न्यूमार्केट में एप्पल का नकली लोगो लगाकर बेच रहे थे मोबाइल कवर और ईयरबड्स, चार दुकानदारों पर केस दर्ज

भोपाल, नईदुनिया प्रतिनिधि। न्यूमार्केट में एप्पल कंपनी का लोगो लगाकर नकली मोबाइल कवर और ईयरबड्स बेचने वाले चार दुकानदारों पर टीटीनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब छह लाख रुपये कीमत का सामान जब्त किया है। आरोप है कि दुकान संचालक सादे मोबाइल कवर और दूसरी कंपनी के ईयरबड्स पर एप्पल का लोगो लगाकर उन्हें महंगे दामों पर ग्राहकों को बेच रहे थे।

शिकायत पर हुई कार्रवाई एसआई राघवेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि एप्पल कंपनी की लीगल टीम की ओर से अधिकृत आईटी कंपनी के अधिकारी विशाल जडेजा ने शनिवार को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि न्यूमार्केट में कई दुकानों पर नकली एप्पल लोगो वाले मोबाइल एसेसरीज बेचे जा रहे हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और फिर सोमवार को न्यूमार्केट की चार अलग-अलग दुकानों पर दबिश दी।