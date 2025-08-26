MP News: नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अब सीधे होंगे, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भाजपा के जबलपुर संभागीय कार्यालय में सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव सीधे होंगे। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि आगामी चुनावों के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध रहें और जनता के बीच लगातार सक्रिय बने रहें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "पार्टी है तो सरकार है और सरकार है तो प्रतिष्ठा है," इसलिए कार्यकर्ताओं को जनता के हित में कार्य करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से भाजपा को ऐतिहासिक विजय मिली है। अब जरूरत है कि केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जाए।