मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अब सीधे होंगे, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

    भाजपा के जबलपुर संभागीय कार्यालय में सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव सीधे होंगे।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 12:26:43 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 12:26:43 AM (IST)
    MP News: नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अब सीधे होंगे, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया
    2. अब नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव सीधे होंगे
    3. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "पार्टी है तो सरकार है और सरकार है तो प्रतिष्ठा है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भाजपा के जबलपुर संभागीय कार्यालय में सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव सीधे होंगे। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि आगामी चुनावों के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध रहें और जनता के बीच लगातार सक्रिय बने रहें।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "पार्टी है तो सरकार है और सरकार है तो प्रतिष्ठा है," इसलिए कार्यकर्ताओं को जनता के हित में कार्य करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से भाजपा को ऐतिहासिक विजय मिली है। अब जरूरत है कि केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जाए।

    जे.पी. नड्डा की का सराहना

    बैठक में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की कार्यशैली की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि नड्डा ने विद्यार्थी परिषद से लेकर भाजपा संगठन तक जिस भी जिम्मेदारी को निभाया, उसे और अधिक गरिमापूर्ण और प्रशंसनीय बनाया। भाजपा की यह कार्य संस्कृति अन्य दलों से अलग है, क्योंकि यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं।

    सीएम ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भाजपा सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नड्डा के नेतृत्व में नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कर ऐतिहासिक सुधार किए गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तेजी से कर रही है। यह पहल भाजपा की जनजातियों के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.