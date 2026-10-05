भोपाल में गूगल से ट्रांसपोर्ट कंपनी का नंबर निकाला, ठग ने कर्मचारी बनकर खाते से 69 हजार उड़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: एमपी नगर क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कंपनी का नंबर गूगल से तलाशकर फोन करना 62 वर्षीय व्यक्ति को महंगा पड़ गया। साइबर ठग ने खुद को कंपनी का कर्मचारी बताया और करीब 45 मिनट तक फोन पर बात करते हुए मोबाइल में कुछ प्रक्रिया पूरी कराने के बहाने उसे हैक कर लिया। इसके बाद बैंक खाते से 68,999 रुपये तीन अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए गए।

गूगल से नंबर खोजना पड़ा महंगा एमपी नगर पुलिस के अनुसार जोन-1 निवासी प्रदीप सूरी (62) को 1 अक्टूबर की शाम करीब छह बजे अज्ञात नंबर से काल आया था। उन्हें ट्रांसपोर्ट से सामान आने की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने गूगल पर माहेश्वरी ट्रांसपोर्ट एंड पैकर्स का नंबर खोजकर संपर्क किया था।