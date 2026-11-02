GRP भोपाल: ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच से मोबाइल उड़ाने वाले 2 चोर गिरफ्तार; 2.63 लाख का सामान बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच से यात्री का बैग चोरी करने वाले दो आरोपित को भोपाल जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से चोरी किया गया आइफोन, आईपैड, ईयरबड्स, एपल एयरटैग और अन्य सामान सहित कुल 2 लाख 63 हजार रुपये की संपत्ति बरामद की गई है।

सोते हुए यात्रियों को बनाया निशाना पुलिस के अनुसार, फरियादी रवि मिश्रा 30 अक्टूबर 2026 को ट्रेन संख्या 22166 सिंगरौली एक्सप्रेस के एच-1 कोच में सीट नंबर 1, 2 और 3 पर परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अपना पिट्ठू बैग और बैग खाली पड़ी सीट नंबर 4 पर रख दिया था।