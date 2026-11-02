मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

भोपाल में सनसनीखेज घटना: परिवार के 4 सदस्यों की गला रेतकर हत्या, मुखिया ने ट्रेन से कटकर दी जान

भोपाल के छोला थाना क्षेत्र में एक ही घर में पांच लोगों की मौत की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

By Brajendra rishishwarEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 02:07:01 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 02:26:01 PM (IST)
भोपाल में सनसनीखेज घटना: परिवार के 4 सदस्यों की गला रेतकर हत्या, मुखिया ने ट्रेन से कटकर दी जान
प्रतीकात्मक

HighLights

  1. एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत
  2. भोपाल के छोला थाना क्षेत्र का मामला
  3. रेलवे ट्रैक पर भी मिला एक सदस्य का शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के छोला थाना क्षेत्र के मालीखेड़ी इलाके में एक ही परिवार के चार सदस्यों की घर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सभी की गला रेतकर हत्या किए जाने की आशंका है। वहीं, परिवार के मुखिया का शव सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र के चोपड़ा कलां स्थित रेलवे ट्रैक पर मिला।

शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि परिवार के मुखिया ने पत्नी, मां और दो बच्चों की हत्या करने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।

रेलवे ट्रेक पर मिला शव

मृतकों की पहचान नरेंद्र साहू (35), उनकी मां सरस्वती साहू (50), पत्नी सोमलता साहू (29), बेटी कृति साहू (10) और बेटे खुश साहू (6) के रूप में हुई है। नरेंद्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, जबकि घर में उनकी मां, पत्नी और दोनों बच्चों के शव बरामद हुए हैं।


गला रेतकर हत्या की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नरेंद्र ने धारदार हथियार से परिवार के चारों सदस्यों का गला रेत दिया और इसके बाद रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

फिलहाल हत्या और खुदकुशी के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।