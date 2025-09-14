मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal में शादी का झांसा देकर 5 साल तक बनाए संबंध, युवती ने दर्ज कराई शिकायत

    र्मदापुरम निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक संबंध बनाने और फिर अचानक संपर्क तोड़ने का आरोप लगा है। पीड़िता ने मामले की शिकायत भोपाल के मिसरोद थाने में दर्ज कराई है।

    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 12:22:04 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 12:22:04 AM (IST)
    Bhopal में शादी का झांसा देकर 5 साल तक बनाए संबंध, युवती ने दर्ज कराई शिकायत
    Bhopal में शादी का झांसा देकर 5 साल तक बनाए संबंध

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल | नर्मदापुरम निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक संबंध बनाने और फिर अचानक संपर्क तोड़ने का आरोप लगा है। पीड़िता ने मामले की शिकायत भोपाल के मिसरोद थाने में दर्ज कराई है।

    पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय युवती और आरोपी मनू सोनी दोनों नर्मदापुरम जिले के रहने वाले हैं। उनकी दोस्ती प्यार में बदली और करीब पांच साल तक प्रेम-प्रसंग चला। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए।

    पीडिता का बयान

    पीड़िता ने बताया कि दोनों भोपाल में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहे थे और इसी दौरान मिसरोद इलाके की एक होटल में भी उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि, कुछ दिन पहले युवक ने शादी से बचने के लिए अचानक संपर्क तोड़ दिया। पीड़िता के बार-बार बात करने के प्रयास भी असफल रहे।

    आखिरकार युवती ने मिसरोद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की जांच कर रही एसआई श्वेता शर्मा ने बताया कि आरोपी मनू सोनी की तलाश जारी है।

    इसे भी पढ़ें- MP News: ‘हाथ धोकर पीछे पड़ी थी, जेल तो कटनी ही थी’... पति ने 5 गोलियां मारकर पत्नी की हत्या; कहा- मलाल कतई नहीं

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.