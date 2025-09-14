Bhopal में शादी का झांसा देकर 5 साल तक बनाए संबंध, युवती ने दर्ज कराई शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल | नर्मदापुरम निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक संबंध बनाने और फिर अचानक संपर्क तोड़ने का आरोप लगा है। पीड़िता ने मामले की शिकायत भोपाल के मिसरोद थाने में दर्ज कराई है।
पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय युवती और आरोपी मनू सोनी दोनों नर्मदापुरम जिले के रहने वाले हैं। उनकी दोस्ती प्यार में बदली और करीब पांच साल तक प्रेम-प्रसंग चला। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए।
पीडिता का बयान
पीड़िता ने बताया कि दोनों भोपाल में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहे थे और इसी दौरान मिसरोद इलाके की एक होटल में भी उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि, कुछ दिन पहले युवक ने शादी से बचने के लिए अचानक संपर्क तोड़ दिया। पीड़िता के बार-बार बात करने के प्रयास भी असफल रहे।
आखिरकार युवती ने मिसरोद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की जांच कर रही एसआई श्वेता शर्मा ने बताया कि आरोपी मनू सोनी की तलाश जारी है।
