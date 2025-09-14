Bhopal में शादी का झांसा देकर 5 साल तक बनाए संबंध, युवती ने दर्ज कराई शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल | नर्मदापुरम निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक संबंध बनाने और फिर अचानक संपर्क तोड़ने का आरोप लगा है। पीड़िता ने मामले की शिकायत भोपाल के मिसरोद थाने में दर्ज कराई है।

पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय युवती और आरोपी मनू सोनी दोनों नर्मदापुरम जिले के रहने वाले हैं। उनकी दोस्ती प्यार में बदली और करीब पांच साल तक प्रेम-प्रसंग चला। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए।