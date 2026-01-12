भोपाल-इंदौर मेट्रो में खत्म होगा टिकट का झंझट, अगले महीने से शुरू होगा 'स्मार्ट गेट' सिस्टम, फोन टैप करते ही मिलेगी एंट्री

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के दो प्रमुख शहरों भोपाल और इंदौर में मेट्रो का सफर अब और भी हाईटेक होने जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बीच एक अहम समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों शहरों में ‘आटोमेटिक फेयर कलेक्शन’ (एएफसी) सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे यात्रियों को टिकट के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना होगा और पूरा सिस्टम कैशलेस व डिजिटल होगा।

अगले महीने से भोपाल में बदलाव अधिकारियों के अनुसार, भोपाल में आटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राजधानी में यह सुविधा अगले 4 से 5 हफ्तों के भीतर शुरू हो जाएगी। इसकी शुरुआत सुभाष नगर से एम्स तक के प्रायोरिटी कारिडोर पर की जा रही है, जहां पहले से मेट्रो का संचालन हो रहा है। वहीं, इंदौर में इस सिस्टम को पूरी तरह लागू होने में अभी 7 से 8 हफ्तों का समय लग सकता है।