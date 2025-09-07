Bhopal बन रहा है खेलों का 'हब', प्रतिभाओं को मिल रहा प्रोत्साहन, मौसम भी अपनी तरफ करता है आकर्षित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल शहर खेलों का हब बनता जा रहा है, पिछले दो दशकों में भोपाल की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। यह शहर विकास के पथ पर चल निकला है, हबीबगंज स्टेशन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का कमलापति स्टेशन बन गया है। राजा भोज एयरपोर्ट से आप देश के सभी बड़े शहरों से सीधे जुड़े हो, सड़क मार्ग भोपाल की जान है, प्रदेश के सभी शहर और देश के सभी महानगरों का सीधा जु़ड़ा है। भोपाल शहर में ही आवागमन के लिए एक दर्जन फ्लाईओवर अस्तिव में आ गए है। इससे लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिली है। साथ ही इन फ्लाईओवर से खूबसूरत भी नजर आने लगा है।

सदाबहार मौसम और खूबसूरती वैसे भी भोपाल शहर अपने सदाबहार मौसम और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहां के ताल तलैया पहले से ही मशहूर है, खान-पान और मेहमाननवाजी के लिए भी भोपाल को जाना जाता है। यहीं कारण है कि दो दशक पहले भोपाल नौकरी के लिए आया था, तभी से यहां का रहकर रह गया हूं। यहां के लोग सुख हो या दुख हर समय आपके साथ खड़े नजर आते है। में जब एमपी राज्य कराते अकादमी की स्थापना हुई तो मुझे बतौर मुख्य प्रशिक्षक कार्य करने का अवसर मिला।