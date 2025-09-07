मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore में ध्वनि प्रदूषण करना पड़ेगा महंगा, प्रशासन सख्त, पुलिस और कलेक्टर को ऐसे करें शिकायत

    MP News: पुलिस तेज आवाज में गाने बजाने वालों के लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम जब्त करेगी बल्कि उनके विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करेगी। पुलिस द्वारा गंभीरता से कार्रवाई न करने पर प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में परिवाद दायर कर उचित कार्रवाई करवा सकते हैं। कोर्ट ध्वनि प्रदूषण करने वालों के विरुद्ध तो कार्रवाई करेगा ही, साथ ही लापरवाह पुलिसकर्मियों की भी जांच करवा सकता है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 03:07:49 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 03:07:49 PM (IST)
    Indore में ध्वनि प्रदूषण करना पड़ेगा महंगा, प्रशासन सख्त, पुलिस और कलेक्टर को ऐसे करें शिकायत
    Indore में ध्वनि प्रदूषण करना पड़ेगा महंगा। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस-नगर निगम और कलेक्टर को करें शिकायत
    2. पुलिस कंट्रोल रूम, डायल-100 और 112 पर शिकायत करें
    3. कोलाहल अधिनियम का संबंध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शादी समारोह में तेज आवाज में गाने बजाना और राजनीतिक सभाएं, धार्मिक आयोजनों में लाउडस्पीकर लगाना लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया है। वे यह भूल जाते हैं कि इससे न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण फैलता है बल्कि आम लोगों की नींद, पढ़ाई, स्वास्थ्य और शांति भी प्रभावित होती है। आमजन भी शिकायत से कतराते हैं। लेकिन आपको सहने की जरूरत नहीं है। आप काल कर भी शिकायत कर सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम, डायल-100 और 112 पर शिकायत कर पुलिस बुला सकते हैं।

    पुलिस तेज आवाज में गाने बजाने वालों के लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम जब्त करेगी बल्कि उनके विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करेगी। पुलिस द्वारा गंभीरता से कार्रवाई न करने पर प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में परिवाद दायर कर उचित कार्रवाई करवा सकते हैं। कोर्ट ध्वनि प्रदूषण करने वालों के विरुद्ध तो कार्रवाई करेगा ही, साथ ही लापरवाह पुलिसकर्मियों की भी जांच करवा सकता है।

    यह है कोलाहल अधिनियम

    कोलाहल अधिनियम का संबंध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से है। इसके तहत 2000 में ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं विनियमन) नियम बनाए गए। इन नियमों के अनुसार किसी भी क्षेत्र को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और निशब्द यानी अस्पताल, स्कूल, कोर्ट और पुस्तकालय जैसे चार भागों में बांटा गया है। हर क्षेत्र के लिए दिन और रात की ध्वनि सीमा तय है। मसलन आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डेसीबल और रात में 45 डेसीबल से अधिक आवाज़ नहीं हो सकती। निःशब्द (साइलेंस जोन) क्षेत्र में तो यह सीमा और भी कम है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, चाहे वह धार्मिक स्थल हो या निजी आयोजन।

    शिकायत करने का तरीका

    मंदिर, मस्जिद, पंडाल या समारोह में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बज रहा है, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर लिखित या मौखिक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कलेक्टर या एसडीएम कार्यालय में भी शिकायत करने का अधिकार है। ऑनलाइन पोर्टल/हेल्पलाइन पर भी शिकायत करने की सुविधा है। अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करना होगी।

    अनदेखी करने पर पीड़ित व्यक्ति न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। लगातार नियमों का उल्लंघन होने पर अनावेदक और संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शिकायतकर्ता को नियमों के उल्लंघन का समय बताना ज़रूरी होता है। ध्वनि प्रदूषण कहां, कब और किस प्रकार से हुआ है। अनावेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों की भी आवश्यकता है।

    अनावेदकों पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

    पुलिस प्रशासन कोलाहल अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है। नगर निगम तो जब्ती की कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। लाउडस्पीकर तुरंत बंद करवा दिया जाता है। बार-बार उल्लंघन करने पर उपकरण जब्त किए जा सकते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई हो सकती है।

    यह भी पढ़ें- Bhopal में रेलवेकर्मी की घिनौनी हरकत... शारीरिक संबंध बनाने का विरोध करने पर की सेवादार की हत्या

    आमजन के अधिकार- जानना ज़रूरी है

    हर नागरिक को शांतिपूर्ण वातावरण में जीने का अधिकार है। यदि कोई मंदिर, मस्जिद या अन्य संस्था तेज़ आवाज़ में स्पीकर बजा रही है, तो आप बिना डर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अदालतों ने भी कई बार कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि दूसरों की शांति भंग की जाए। ध्वनि प्रदूषण असुविधा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसी वजह से कोलाहल अधिनियम बनाए गए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.