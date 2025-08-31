Bhopal Crime News: भोपाल में चार महीने बाद गिरफ्तार हुए चाकूबाज, नागपुर-मुंबई-कानपुर में काटी फरारी

मेरी खबरें
    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 11:52:04 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 11:52:03 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अशोकागार्डन के परिहार चौराहे पर दो सगे भाइयों पर चाकू से हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने चार महीने बाद दबोच लिया है। घटना के बाद दोनों आरोपित नागपुर, मुंबई और कानपुर में छिपते रहे। हाल ही में एक आरोपित भोपाल लौटा तो पुलिस ने घेराबंदी कर निशातपुरा से उसे पकड़ा। उसकी निशानदेही पर दूसरा आरोपित महू से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने रुपयों के लेनदेन के कारण हमला करना कबूल किया है। फिलहाल दोनों दो सितंबर तक पुलिस रिमांड पर हैं।

    घटना ऐसे हुई थी

    14 अप्रैल को सेठी नगर निवासी 32 वर्षीय नफीस खान परिहार चौराहे से गुजर रहे थे। इस दौरान स्कूटी सवार एक युवक ने उन्हें टक्कर मारी। विरोध करने पर युवक ने उनकी पीठ में चाकू मार दिया और भाग गया। थोड़ी देर बाद वह अपने साथी के साथ लौटा और इस बार फरियादी के बड़े भाई बबलू उर्फ रफीक पर चाकू से हमला कर दिया। माथे और गर्दन पर चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पुलिस ने आरोपितों की पहचान अशोकागार्डन निवासी अयान उर्फ मोगली और रेहान खान उर्फ बच्चा के रूप में की। रेहान को निशातपुरा से पकड़ा गया, जबकि अयान को महू से गिरफ्तार किया गया। अयान ऑटो चालक है और उस पर आठ आपराधिक केस दर्ज हैं, जबकि रेहान पर चार केस दर्ज हैं। पुलिस चोरी सहित अन्य अपराधों को लेकर भी पूछताछ कर रही है।

