नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गांवों में आबादी की जमीन पर मालिकाना हक दिलाने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना में राजधानी का प्रशासन ही पिछड़ गया है। प्रदेश के छोटे-छोटे जिले भी रजिस्ट्री के मामले में भोपाल को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन राजधानी में अब तक आधा लक्ष्य भी हासिल नहीं हो सका है।

सुस्त रफ्तार प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल सरकारी योजना के क्रियान्वयन की यह सुस्त रफ्तार प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। 42 हजार से अधिक प्लाट की रजिस्ट्री का लक्ष्य होने के बावजूद भोपाल प्रदेश में 35वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी जिन ग्रामीण परिवारों को अपनी जमीन का कानूनी मालिकाना हक मिलना है, उन्हें अब भी इंतजार करना पड़ रहा है।