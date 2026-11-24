नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नए निजी महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए नई मार्गदर्शिका जारी कर ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोल दिया है। इच्छुक अशासकीय संस्थाएं नए कालेज, नए संकाय, पाठ्यक्रम, विषय और कक्षाएं शुरू करने के लिए सात दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगी।

इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में कालेज खोलने के लिए जमीन की शर्त में एक एकड़ की रियायत दी गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में नया कालेज खोलने के लिए अब चार एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। पहले यह सीमा पांच एकड़ थी। वहीं शहरी क्षेत्र में जमीन की न्यूनतम आवश्यकता दो एकड़ ही रहेगी। शहरी क्षेत्र के लिए जमीन की शर्त में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विभाग के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में नए कालेज स्थापित करने के प्रस्ताव बढ़ने की उम्मीद है।