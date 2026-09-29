भोपाल के तालाब-पहाड़ियों पर मंडराया खतरा? Master Plan-2047 में 50-33 मीटर के पुराने नियम हटे

पंकज श्रीवास्तव, नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : 1995 के प्लान में पानी के स्रोतों से निर्माण की तय दूरी अंकों में लिखी थी, अब बड़े जोन का हवाला देकर अफसरों के हाथ में छोड़ी छूट, मनमानी बढ़ने का खतरा। पंकज श्रीवास्तव, नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : झीलों की नगरी भोपाल की आबोहवा, पहचान और पर्यावरण का आधार यहां का बड़ा तालाब, कल-कल बहती बरसाती नदियां और शहर को घेरे हुए हरी-भरी पहाड़ियां हैं।

लेकिन अगले 20-25 सालों के विकास का खाका खींचने वाले भोपाल मास्टर प्लान-2047 के नए प्रारूप में इन प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। नए ड्राफ्ट में जल-स्रोतों, नहरों, नालों और पहाड़ियों के संरक्षण से जुड़े पुराने और सख्त नियमों को काफी ढीला कर दिया गया है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव यह सामने आया है कि वर्ष 1995 के पुराने मास्टर प्लान में पानी के किसी भी स्रोत के किनारे से कितनी दूरी तक निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, इसका पैमाना बिल्कुल साफ-साफ और अंकों में दर्ज था।