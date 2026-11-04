भोपाल में अवैध हथियारों के साथ वकील गिरफ्तार, तस्कर भी पकड़ा; 4 पिस्टल और कट्टा बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हनुमानगंज पुलिस ने अवैध हथियार के साथ वकील फरमान मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके साथ हथियार बेचने वाले तस्कर को भी जखीरे के साथ पकड़ा है। दोनों आरोपितों से चार पिस्टल, एक देशी कट्टा, पांच मैगजीन और सात जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वकील ने करीब दो लाख रुपये में पिस्टल खरीदने की बात कबूली है। वहीं, दूसरे आरोपित के पास से हथियारों का जखीरा मिलने के बाद पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।

जिला अदालत में वकालत करता है आरोपित फरमान डीसीपी जोन-3 आयुष गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिंधी कालोनी चौराहे के पास एक व्यक्ति अवैध पिस्टल लेकर घूम रहा है। थाना प्रभारी अवधेश सिंह भदौरिया ने बताया कि टीम भेजकर घेराबंदी कराई। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे युवक को पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके पास से दो पिस्टल, दो मैगजीन और दो कारतूस मिले। 32 वर्षीय आरोपित फरमान जिला अदालत में वकालत करता है और तलैया थाना क्षेत्र में रहता है।