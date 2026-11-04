एमपी में दीपावली से पहले सफाईकर्मियों की हड़ताल, भोपाल सहित कई जिलों में कचरे का ढेर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली से ठीक पहले राजधानी सहित प्रदेश के कई शहरों की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नगरीय निकायों के दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया। इसके बाद राजधानी के किसी वार्ड में झाड़ू तक नहीं लगा। गली-मोहल्लों से लेकर प्रमुख बाजारों तक कचरे के ढेर लग गए। डोर-टू-डोर कचरा वाहन नहीं पहुंचे तो लोगों और व्यापारियों को खुद कचरा हटाना पड़ा।

थमे 800 कचरा वाहनों के पहिए, कई जिलों में ठप हुआ काम राजगढ़ सहित जिले के सभी 14 नगरीय निकायों में सफाईकर्मी बुधवार को काम पर नहीं आए। वहीं विदिशा नगर पालिका के सफाईकर्मी हड़ताल पर चले गए। इस कारण शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर लग गए। घरों से डोर-टू-डोर कचरा भी नहीं उठाया गया।