भोपाल-लखनऊ वंदे भारत का इंतजार बढ़ा... 700 मीटर की पिट लाइन 3 साल में भी अधूरी, वाराणसी भेजे गए नए रैक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जरा सोचिये जहां चार साल में पीपीपी मॉडल पर बना रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का आधुनिक स्टेशन बन गया, वहां 700 मीटर की एक पिट लाइन तीन साल में भी पूरी नहीं हो सकी। नतीजा यह है कि भोपाल के यात्रियों को लखनऊ के लिए वंदे भारत जैसी तेज और आधुनिक ट्रेन अब तक नसीब नहीं हो पाई। वहीं दिल्ली रूट के लिए आई 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के नए रैक 15 दिन इंतजार के बाद वाराणसी भेज दिए गए।

लागत हुई दोगुनी, निर्माण अब भी अधूरा दरअसल, मई 2023 में शुरू हुआ पिट लाइन का निर्माण अभी तक अधूरा है। लेटलतीफी की वजह से लागत दोगुनी हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि रानी कमलापति कोचिंग डिपो में नई पिट लाइन का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में ट्रैक की लेवलिंग, पिट लाइटिंग, ट्रैक प्रोसेसिंग, फिनिशिंग वर्क और ड्रेनेज कवरिंग के काम कराये जा रहे हैं। मार्च तक इन्हें पूरा करा लिया जाएगा। इस निर्माण पर 14.34 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इस परियोजना के तहत सिविल निर्माण कार्य एम/एस वीवीसी रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड गुना द्वारा किया जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रिकल निर्माण कार्य एम/एस सैनफील्ड इंडिया लिमिटेड भोपाल को सौंपा गया है।