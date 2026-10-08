भोपाल में प्रॉपर्टी का नया फॉर्मूला, ग्रोथ कॉरिडोर और इंदौर-जबलपुर प्रस्तावित बायपास की जमीन पर खरीदारों की नजर

पंकज श्रीवास्तव, नवदुनिया, भोपाल। हाल ही में जारी हुए भोपाल विकास योजना-2047 के प्रारूप के बाद इस त्योहारी सीजन में रियल एस्टेट बाजार में खरीदारों की प्राथमिकता अब पहले जैसी नजर नहीं आ रही है। प्रारूप सामने आने के बाद बाजार में प्रॉपर्टी के और बेहतर विकल्प खुल गए हैं, जिसके चलते आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक का रुख तेजी से बदल रहा है।

विशेषज्ञ के अनुसार विकास योजना के प्रारूप के बाद बड़े निवेशक प्रस्तावित ग्रोथ कॉरिडोर में भविष्य देखकर प्रॉपर्टी खरीदेंगे। वहीं भोपाल का रीजनल प्लान भी तैयार हो रहा है, जिसके चलते जबलपुर रोड से इंदौर की तरफ प्रस्तावित बायपास रोड की प्रॉपर्टी पर बड़े खरीदारों का खास रुझान देखने को मिलेगा। इसके अलावा शहर में बन रहे मेट्रो स्टेशनों के आसपास असीमित एफएआर के फायदे के कारण भी यहां बड़े प्रॉपर्टी खरीदारों का दबदबा देखने को मिलेगा।

घर का सपना देखने वालों के लिए ये इलाके पहली पसंद शहर के कालोनाइजरों का कहना है कि प्रारूप आने के बाद बाजार में अच्छे विकल्प बने हैं। रियल एस्टेट बाजार में अपने घर का सपना देखने वाले खरीदार मुख्य रूप से नर्मदापुरम रोड, बावड़िया, सलैया, मिसरोद और गुराड़ी की तरफ रुख कर सकते हैं। वर्तमान में बावड़िया में प्लाट की कीमत लगभग 15 हजार रुपये प्रति वर्गफीट चल रही है, जबकि सलैया में यह दर छह से सात हजार रुपये प्रति वर्गफीट है। आने वाले दिनों में इन दोनों इलाकों में जमीन के दामों में बड़ा उछाल आने की संभावना है। एयरपोर्ट और कोलार रोड की तरफ भी बढ़ेगा रुझान मध्यम और दीर्घकालिक प्रॉपर्टी खरीदार के लिहाज से शहर के अन्य छोरों पर भी तेजी देखने को मिलेगी। कालोनाइजरों और जानकारों का मानना है कि मास्टर प्लान के प्रारूप ने खरीदारों के सामने विकास की दिशा स्पष्ट कर दी है, जिससे इस सीजन में रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति मिलेगी।