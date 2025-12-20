मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal Metro Fare and Timing: भोपाल मेट्रो को आज हरी झंडी, जानिए किराया और टाइम टेबल

    Bhopal Metro की सेवाएं आज से शुरू होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 5.10 सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। मिंटो ...और पढ़ें

    By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 02:22:51 AM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 04:07:17 AM (IST)
    Bhopal Metro Fare and Timing: भोपाल मेट्रो को आज हरी झंडी, जानिए किराया और टाइम टेबल
    आज से शुरू होगी भोपाल मेट्रो सेवा

    HighLights

    1. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम मोहन यादव शाम को करेंगे लोकार्पण
    2. मिंटो हाल में होगा कार्यक्रम, एम्स मेट्रो स्टेशन में संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. यादव
    3. दिनभर में मेट्रो ट्रेन कुल 17 फेरे लगाएगी, यात्रा का अधिकतम किराया 40 रुपये होगा

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: यात्रीगण कृपया ध्यान दें ... राजधानी को आठ साल बाद आज मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 5.10 सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद शाम 5.15 बजे वह मेट्रो में बैठकर एम्स मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। जहां स्वागत कार्यक्रम में वह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

    हालांकि इसके पहले शाम 4 बजे मिंटो हॉल में भोपाल मेट्रो का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित होगा। शाम 4.45 बजे लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। 21 दिसंबर से शहर के नागरिक मेट्रो में सफर कर सकेंगे।


    Bhopal Metro का किराया कितना है?

    भोपाल मेट्रो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। मेट्रो का न्यूनतम किराया 20 रुपये से शुरू है। तीन से पांच स्टेशन का किराया 30 रुपये और एम्स से सुभाष नगर तक का किराया 40 रुपये रहेगा।

    दिनभर में मेट्रो ट्रेन कुल 17 फेरे लगाएगी। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से 8 फेरे और एम्स मेट्रो स्टेशन से 9 फेरे लगाए जाएंगे। 75 मिनट के अंतराल में मेट्रो को चलाया जाएगा। इस दौरान मेट्रो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। यात्री को मैन्युअली टिकट लेना होगा।

    यह भी पढ़ें- Bhopal Metro: आ गया ऐतिहासिक दिन... 16 साल का इंतजार और 8 साल की मेहनत, एम्स से शुरू होगा भोपाल मेट्रो का सफर

    मेट्रो का टाइम-टेबल क्या है?

    मेट्रो प्रशासन ने शुक्रवार को संचालन का टाइम-टेबल जारी किया। एम्स मेट्रो स्टेशन से पहली ट्रेन सुबह 9 बजे चलेगी और 9.25 बजे सुभाष नगर पहुंचेगी। सुभाष नगर से पहली ट्रेन 9.40 बजे रवाना होकर 10.05 बजे एम्स पहुंचेगी। एम्स से आखिरी ट्रेन शाम 7 बजे चलेगी, जो 7.25 बजे सुभाष नगर पहुंचेगी। वहीं सुभाष नगर से अंतिम ट्रेन शाम 6.25 बजे रवाना होकर 6.50 बजे एम्स स्टेशन पहुंचेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.