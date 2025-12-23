मेरी खबरें
    By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 11:21:48 AM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 11:24:13 AM (IST)
    Bhopal Metro: पहले ही दिन से चरमराई हुई है टिकट चेकिंग व्यवस्था, जांच के नाम पर खानापूर्ति
    भोपाल मेट्रो में पहले ही दिन से चरमराई हुई है टिकट चेकिंग व्यवस्था।

    1. सोमवार को तीन हजार यात्रियों ने की यात्रा
    2. दोपहर को मेट्रो स्टेशन पर सन्नाटा आया नजर
    3. जिस स्टेशन का ले रहे टिकट, उतर रहे उससे आगे

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो के संचालन के दूसरे दिन प्रॉयोरिटी कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या में रविवार के मुकाबले बड़ी गिरावट देखने को मिली। एम्स से सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन तक चल रही मेट्रो में सोमवार को यात्रियों की भीड़ अपेक्षाकृत कम रही।

    हालांकि शहरवासियों में मेट्रो को लेकर उत्साह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और लोग अब भी नए परिवहन साधन का अनुभव जा रहे है। नियमित और कामकाजी यात्रियों को जोड़ने के लिए मेट्रो प्रबंधन को सुविधाओं, समय-सारणी और टिकट जांच व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। तभी भोपाल में मेट्रो सफल हो पाएगी।


    तीन हजार यात्रियों ने की यात्रा

    सोमवार को 2896 यात्रियों ने टिकट लेकर मेट्रो में यात्रा की। यह संख्या रविवार के मुकाबले आधे से भी कम रही, जबकि रविवार को लगभग 6668 हजार लोगों ने मेट्रो में सफर किया था। रविवार को जहां मेट्रो के कोचों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी, वहीं सोमवार को यात्रियों को आराम से बैठकर यात्रा करते देखा गया।

    तीन कोच वाली ट्रेनों में दोपहर को अधिकांश सीटें खाली रहीं और यात्री बिना किसी भीड़-भाड़ के सफर का आनंद लेते नजर आए। दोपहर को मेट्रो स्टेशन पर सन्नाटा आया नजर।

    नवदुनिया की टीम ने लिया जायजा

    नवदुनिया की टीम ने सोमवार शाम 5.10 बजे सुभाष नगर से एम्स की ओर जाने वाली मेट्रो का जायजा लिया। इस दौरान ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम थी। रविवार की अपेक्षा सोमवार को यात्रियों की संख्या कम होने के कारण मेट्रो प्रबंधन को मात्र 89 हजार 380 रुपये की आय हुई। जबकि रविवार को ढाई लाख रुपये के आसपास आय हुई थी।

    यह भी पढ़ें- Bhopal Metro: पहले दिन 4,000 से ज्यादा भोपालवासियों ने लिया मेट्रो का आनंद, उत्सव जैसा रहा माहौल

    टिकट चेकिंग व्यवस्था पहले ही दिन से चरमराई हुई है

    सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर भी सोमवार को भीड़ काफी कम रही। रविवार को जहां टिकट लेने के लिए लंबी कतारें लगी थीं। वहीं सोमवार को काउंटर लगभग खाली दिखाई दिए। मेट्रो की टिकट चेकिंग व्यवस्था पहले ही दिन से चरमराई हुई है।

    सोमवार को कुछ यात्रियों ने केवल केवी मेट्रो स्टेशन तक का टिकट लिया, लेकिन वे रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन पर उतर गए। टिकट चेकिंग कर्मचारियों ने उन्हें रोका नहीं और बिना जांच के आगे जाने दिया। नियमों के अनुसार यात्री केवल उसी स्टेशन तक यात्रा कर सकता है, जहां तक का टिकट लिया गया हो, लेकिन मौके पर यह व्यवस्था ध्वस्त नजर आई।

