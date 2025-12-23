Bhopal Metro: पहले ही दिन से चरमराई हुई है टिकट चेकिंग व्यवस्था, जांच के नाम पर खानापूर्ति

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो के संचालन के दूसरे दिन प्रॉयोरिटी कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या में रविवार के मुकाबले बड़ी गिरावट देखने को मिली। एम्स से सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन तक चल रही मेट्रो में सोमवार को यात्रियों की भीड़ अपेक्षाकृत कम रही।

हालांकि शहरवासियों में मेट्रो को लेकर उत्साह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और लोग अब भी नए परिवहन साधन का अनुभव जा रहे है। नियमित और कामकाजी यात्रियों को जोड़ने के लिए मेट्रो प्रबंधन को सुविधाओं, समय-सारणी और टिकट जांच व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। तभी भोपाल में मेट्रो सफल हो पाएगी।