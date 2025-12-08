मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 08:23:01 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 08:23:01 PM (IST)
    MP में दिसंबर की बड़ी सौगातें... 21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का लोकार्पण, CM मोहन यादव ने किए बड़े एलान
    MP में दिसंबर की बड़ी सौगातें... (CM Mohan Yadav X handle)

    डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य को आने वाले दिनों में कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की घोषणा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल (X) के माध्यम से जानकारी दी कि 21 दिसंबर को राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन परियोजना (Bhopal Metro) का लोकार्पण किया जाएगा, जिसके साथ ही कई अन्य विकास कार्यों का भी उद्घाटन होगा।

    मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण और बड़े कार्यक्रम

    भोपाल में जिस मेट्रो ट्रेन कॉरिडोर का लोकार्पण होना है, वह शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नई गति देगा। यह परियोजना पिछले कई वर्षों से निर्माणाधीन थी और कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इसके व्यावसायिक संचालन की तैयारियां तेज हो गई हैं।


    सीएम ने बताया कि 13 और 14 दिसंबर को इंदौर और भोपाल में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक बड़ा आयोजन 25 दिसंबर को होगा।

    2 लाख करोड़ के उद्योगों का लोकार्पण

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अनुसार, 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशताब्दी के समापन के अवसर पर, राज्य में लगभग 2 लाख करोड़ के विभिन्न उद्योगों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन किए जाएंगे। यह विशाल निवेश राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर सृजित करेगा। इस प्रकार, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश को मेट्रो सेवा, बड़े औद्योगिक निवेश और महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगातें मिलने जा रही हैं, जो राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

