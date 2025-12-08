मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 07:41:06 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 07:47:23 PM (IST)
    एमपी सरकार के राज्यमंत्री का भाई गांजा तस्करी करते पकड़ाया, कुछ दिन पहले जीजा हुआ था गिरफ्तार
    राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का भाई गांजा तस्करी करते गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। अवैध नशे के कारोबार पर पुलिस की लगातार कार्रवाई के बीच बड़ा मामला सामने आया है। सतना जिले की रैगांव क्षेत्र से जुड़ी मध्यप्रदेश सरकार की राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी को पुलिस ने बड़ी मात्रा 46 किलो कुछ ग्राम की तस्करी के आरोप में पकड़ा है। थाना प्रभारी के मुताबिक मरौह निवासी पंकज सिंह के घर से गांजा की मात्रा बरामद हुई। जहां राज्य मंत्री का भाई भी मौजूद था। जिसके बाद आरोपित पंकज सिंह ने बताया कि अनिल बागरी ने मुझे अपने वाहन क्रेटा क्रमांक MH49 BB 8699 से गांजा लाकर घर तक पहुचाया है। जिस रामपुरबघेलन थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों के पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

    कुछ दिनों पूर्व राज्य मंत्री का बहनोई हुआ था गिरफ्तार

    इस घटना के कुछ ही दिनों पहले राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेन्द्र सिंह उर्फ सिम्मू को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के नरैनी में गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लगातार हो रही इन गिरफ्तारियों ने राजनीतिक पारे को गर्म कर दिया है।


    पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने लगाए मंत्री पर तस्करी के आरोप

    रैगांव विधानसभा की पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने मामले को गंभीर बताते हुए राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी पर आरोप लगाया है कि उनके रिश्तेदार एवं भाई राजनीतिक संरक्षण के भरोसे नशे का कारोबार चला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बांदा पुलिस द्वारा गिरफ्तार शैलेन्द्र सिंह पहले भी सतना में नशीली कफ सिरप के साथ पकड़ा गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। इसी प्रकार अब उसके भाई को पुलिस ने पकड़ा है। जिसे भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि “क्षेत्र में नशे के नेटवर्क को संरक्षण मिलने से गिरोह लगातार सक्रिय हैं। बड़े लोगों की भूमिका की जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए।”

    नरैनी पुलिस ने पकड़ा 10.4 किलो गांजा, हथियार भी बरामद

    बांदा जिले की नरैनी थाना पुलिस ने 3 दिसंबर को अभियान चलाकर गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 10 किलो 400 ग्राम सूखा गांजा, 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस और चार पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल जब्त की थी।

