एमपी सरकार के राज्यमंत्री का भाई गांजा तस्करी करते पकड़ाया, कुछ दिन पहले जीजा हुआ था गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। अवैध नशे के कारोबार पर पुलिस की लगातार कार्रवाई के बीच बड़ा मामला सामने आया है। सतना जिले की रैगांव क्षेत्र से जुड़ी मध्यप्रदेश सरकार की राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी को पुलिस ने बड़ी मात्रा 46 किलो कुछ ग्राम की तस्करी के आरोप में पकड़ा है। थाना प्रभारी के मुताबिक मरौह निवासी पंकज सिंह के घर से गांजा की मात्रा बरामद हुई। जहां राज्य मंत्री का भाई भी मौजूद था। जिसके बाद आरोपित पंकज सिंह ने बताया कि अनिल बागरी ने मुझे अपने वाहन क्रेटा क्रमांक MH49 BB 8699 से गांजा लाकर घर तक पहुचाया है। जिस रामपुरबघेलन थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों के पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

कुछ दिनों पूर्व राज्य मंत्री का बहनोई हुआ था गिरफ्तार इस घटना के कुछ ही दिनों पहले राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेन्द्र सिंह उर्फ सिम्मू को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के नरैनी में गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लगातार हो रही इन गिरफ्तारियों ने राजनीतिक पारे को गर्म कर दिया है।