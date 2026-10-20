भोपाल में बदमाशों ने बुजुर्ग किराना व्यापारी को शैंपू मांगने के बहाने उलझाया, पलक झपकते 12 ग्राम सोने की चेन लूटकर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: बदमाशों के हौंसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे राजधानी में दिनदहाड़े दुकानों पर पहुंचकर लूटपाट कर रहे हैं। साकेत नगर में रविवार सुबह किराना दुकान पर बैठे 67 वर्षीय वृद्ध को दो बदमाशों ने निशाना बनाया।
एक बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में घुसा और सामान लेने के बहाने दुकानदार के गले से सोने की चेन झपटकर भाग निकला। बाहर बाइक लेकर खड़ा उसका साथी पहले से फरार होने के लिए तैयार था। दोनों आरआरएल की तरफ भाग गए। बागसेवनिया पुलिस ने झपटमारी का केस दर्ज किया है।
वारदात के दौरान पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों बदमाशों की गतिविधियां कैद हो गईं। चेन के बिल की छायाप्रति भी पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में जुटी है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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