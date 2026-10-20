भोपाल में आज माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद आशीष शर्मा समेत 9 जवानों के परिजनों का होगा सम्मान, मिलेगी 1 करोड़ की सहायता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: पुलिस स्मृति दिवस पर गुरुवार को ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले नौ पुलिसकर्मियों के स्वजन को सम्मानित किया जाएगा। इसमें सितंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कर्तव्य निर्वहन के दौरान जिन पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई है, उनके स्वजन शामिल रहेंगे।

इस अवधि में नौ पुलिसकर्मी बलिदान हुए हैं। इनमें निरीक्षक रहे आशीष शर्मा भी शामिल हैं। आशीष शर्मा बालाघाट में नवंबर 2025 में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में बलिदान हुए थे।

एक-एक करोड़ रुपये की मिलेगी आर्थिक सहायता

जिन पुलिसकर्मियों के परिजन का एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता नहीं मिली है, वह भी इसी कार्यक्रम में प्रदान की जाएगी।

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