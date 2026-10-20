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भोपाल में आज माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद आशीष शर्मा समेत 9 जवानों के परिजनों का होगा सम्मान, मिलेगी 1 करोड़ की सहायता

भोपाल में पुलिस स्मृति दिवस पर कर्तव्य निर्वहन के दौरान बलिदान हुए 9 पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। सभी शहीद परिवारों को एक-एक करोड़...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Tue, 20 Oct 2026 08:29:17 AM (IST)Updated Date: Tue, 20 Oct 2026 08:29:17 AM (IST)
भोपाल में आज माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद आशीष शर्मा समेत 9 जवानों के परिजनों का होगा सम्मान, मिलेगी 1 करोड़ की सहायता
भोपाल में आज माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद परिजनों का होगा सम्मान। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. पुलिस स्मृति दिवस पर 9 शहीद पुलिसकर्मियों का सम्मान होगा।
  2. ड्यूटी पर जान गंवाने वालों के परिजनों का होगा सम्मान।
  3. बालाघाट मुठभेड़ में शहीद आशीष शर्मा के स्वजन भी शामिल।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: पुलिस स्मृति दिवस पर गुरुवार को ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले नौ पुलिसकर्मियों के स्वजन को सम्मानित किया जाएगा। इसमें सितंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कर्तव्य निर्वहन के दौरान जिन पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई है, उनके स्वजन शामिल रहेंगे।

इस अवधि में नौ पुलिसकर्मी बलिदान हुए हैं। इनमें निरीक्षक रहे आशीष शर्मा भी शामिल हैं। आशीष शर्मा बालाघाट में नवंबर 2025 में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में बलिदान हुए थे।

एक-एक करोड़ रुपये की मिलेगी आर्थिक सहायता

जिन पुलिसकर्मियों के परिजन का एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता नहीं मिली है, वह भी इसी कार्यक्रम में प्रदान की जाएगी।

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