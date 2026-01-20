भोपाल नगर निगम में ईंधन पर सख्ती, सरकारी गाड़ियों के कोटे में भारी कटौती, बोलेरो-जीप को अब आधा ही मिलेगा तेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नगर निगम ने प्रशासनिक कार्यों में लगे वाहनों को हर माह मिलने वाले डीजल-पेट्रोल की मात्रा में भारी कटौती कर दी है। निगम आयुक्त के आदेश के बाद बोलेरो, सूमो, जीप और पिकअप जैसे वाहनों को मिलने वाला मासिक कोटा 250 लीटर से घटाकर 120 लीटर कर दिया गया है। इसी तरह इंडिगो कारों का कोटा 180 लीटर से घटाकर 120 लीटर और छोटी गाड़ियों का 100 लीटर से घटाकर 80 लीटर तय किया गया है।

दरअसल, निगम प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि अतिक्रमण, स्वास्थ्य, जल कार्य विभाग और जोनों में लगे मैदानी वाहनों का उपयोग निजी कार्यों में किया जा रहा है। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ईंधन कटौती का निर्णय लिया गया है।