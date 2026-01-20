भोपाल नगर निगम में ईंधन पर सख्ती, सरकारी गाड़ियों के कोटे में भारी कटौती, बोलेरो-जीप को अब आधा ही मिलेगा तेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नगर निगम ने प्रशासनिक कार्यों में लगे वाहनों को हर माह मिलने वाले डीजल-पेट्रोल की मात्रा में भारी कटौती कर दी है। निगम आयुक्त के आदेश के बाद बोलेरो, सूमो, जीप और पिकअप जैसे वाहनों को मिलने वाला मासिक कोटा 250 लीटर से घटाकर 120 लीटर कर दिया गया है। इसी तरह इंडिगो कारों का कोटा 180 लीटर से घटाकर 120 लीटर और छोटी गाड़ियों का 100 लीटर से घटाकर 80 लीटर तय किया गया है।
दरअसल, निगम प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि अतिक्रमण, स्वास्थ्य, जल कार्य विभाग और जोनों में लगे मैदानी वाहनों का उपयोग निजी कार्यों में किया जा रहा है। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ईंधन कटौती का निर्णय लिया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डंपर, प्लेसर, बुलडोजर, पोकलेन, रोबोट, ट्रैक्टर, टैंकर सहित अन्य भारी वाहनों के लिए इंडेंट जारी करने वाले अधिकारी अब लॉग बुक का न केवल परीक्षण करेंगे बल्कि उसका सत्यापन भी करेंगे।
निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल सक्षम स्वीकृति के बाद ही उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों और प्रभारियों को पुरानी इंडेंट बुक का आडिट कर जमा करना होगा, इसके बाद ही नई इंडेंट बुक जारी की जाएगी।