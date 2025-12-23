भोपाल नगर निगम में तबादलों की सर्जिकल स्ट्राइक, आधी रात को बदली गई अफसरों की फौज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नगर निगम भोपाल में रिवार्ड और पनिशमेंट की नीति के तहत सोमवार देर रात बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। इस कार्रवाई को निगम प्रशासन की “सर्जिकल स्ट्राइक” के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पूरा सिस्टम हिल गया है। निगमायुक्त संस्कृति जैन ने आधी रात को आदेश जारी कर कई विभागों में एक साथ तबादले किए।
जहां अपेक्षित कार्य नहीं हुआ, वहां नेतृत्व बदला गया, जबकि जिन क्षेत्रों में काम की गति तेज करनी है, वहां भरोसेमंद फील्ड अधिकारियों को एक साथ एक से पांच जोनों का प्रभार सौंपा गया। नगर निगम में पहली बार यांत्रिकी, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग में थोकबंद तबादले किए गए हैं।
आदेश के अनुसार डिप्टी सिटी इंजीनियर प्रमोद मालवीय को झील संरक्षण की जिम्मेदारी दोबारा दी गई है। चार महीने पहले यह प्रभार उनसे लेकर बृजेश कौशल को दिया गया था, लेकिन झील संरक्षण के कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर उनसे यह जिम्मेदारी वापस ले ली गई।
यांत्रिकी और जलकार्य विभाग में सहायक यंत्रियों और उपयंत्रियों को प्रमोशन के साथ अतिरिक्त जोन सौंपे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में खाली हुए दो जोनों में नए कर्मचारियों की तैनाती के साथ आंतरिक फेरबदल किया गया है। आदेश में विधानसभा स्तर पर डिप्टी सिटी इंजीनियरों को जिम्मेदारी दी गई है।
प्रमोद मालवीय को सिविल कार्यों के साथ झील संरक्षण और शहर में बनने वाले प्रवेश द्वार की जिम्मेदारी दी गई है। बृजेश कौशल को गोविंदपुरा, अनिल टटवाडे को मध्य और उत्तर विधानसभा, एसके राजेश को दक्षिण-पश्चिम और हुजूर तथा एके साहनी को नरेला विधानसभा सौंपी गई है। अनिल टटवाडे से अतिक्रमण का प्रभार लेकर राजा राम अहिरवार को सौंपा गया है।
बिजली विभाग में आशीष श्रीवास्तव से नरेला विधानसभा का प्रभार हटाया गया है, जबकि अन्य जिम्मेदारियां उनके पास रहेंगी। जेडे खान से एचएफए का प्रभार लेकर उन्हें केवल जलकार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग में भावना पटेरिया को जोन 13 से जोन 6 में प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया है। अंकित गौतम को जोन 6 से जोन 7, संदीप मंडलेकर को जोन 16 से जोन 13 भेजा गया है। पूर्व में परियोजना देख चुके मनोज भुमरकर को जोन 16 और विजय शाक्य को जोन 14 का दायित्व सौंपा गया है। हाल ही में विधानसभा स्तर पर बनाए गए एचओ राकेश शर्मा और योगेश दुबे के जोन 14 और 7 पहले से खाली थे।