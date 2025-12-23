भोपाल नगर निगम में तबादलों की सर्जिकल स्ट्राइक, आधी रात को बदली गई अफसरों की फौज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नगर निगम भोपाल में रिवार्ड और पनिशमेंट की नीति के तहत सोमवार देर रात बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। इस कार्रवाई को निगम प्रशासन की “सर्जिकल स्ट्राइक” के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पूरा सिस्टम हिल गया है। निगमायुक्त संस्कृति जैन ने आधी रात को आदेश जारी कर कई विभागों में एक साथ तबादले किए।

जहां अपेक्षित कार्य नहीं हुआ, वहां नेतृत्व बदला गया, जबकि जिन क्षेत्रों में काम की गति तेज करनी है, वहां भरोसेमंद फील्ड अधिकारियों को एक साथ एक से पांच जोनों का प्रभार सौंपा गया। नगर निगम में पहली बार यांत्रिकी, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग में थोकबंद तबादले किए गए हैं।

4 महीने बाद झील पर फिर प्रमोद मालवीय का कब्जा आदेश के अनुसार डिप्टी सिटी इंजीनियर प्रमोद मालवीय को झील संरक्षण की जिम्मेदारी दोबारा दी गई है। चार महीने पहले यह प्रभार उनसे लेकर बृजेश कौशल को दिया गया था, लेकिन झील संरक्षण के कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर उनसे यह जिम्मेदारी वापस ले ली गई। यांत्रिकी और जलकार्य विभाग में सहायक यंत्रियों और उपयंत्रियों को प्रमोशन के साथ अतिरिक्त जोन सौंपे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में खाली हुए दो जोनों में नए कर्मचारियों की तैनाती के साथ आंतरिक फेरबदल किया गया है। आदेश में विधानसभा स्तर पर डिप्टी सिटी इंजीनियरों को जिम्मेदारी दी गई है।