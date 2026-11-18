नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले नगर निगम ने एक बार फिर प्रतिष्ठानों को बंद कराने कार्रवाई तेज कर दी है। आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भवनों और परिसरों में बिना अनुमति कारोबार करने वालों पर निगम का भवन अनुज्ञा और राजस्व अमला कार्रवाई कर रहा है। इससे व्यापारियों में एक बार फिर हड़कंप मच गया है।

मंगलवार से शुरू हुई तीसरे चरण की कार्रवाई में नगर निगम के अमले ने दो दिन में 2041 नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि 340 प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया। हालांकि, नगर निगम की यह कार्रवाई दिखावा साबित हाे रही है। नगर निगम द्वारा जिन प्रतिष्ठानों को बंद कराने का दावा किया जा रहा है। उनमें से कई प्रतिष्ठान कुछ देर बाद ही फिर से खुल रहे हैं। कई जगह तो सीलिंग के नाम पर ताले के ऊपर सफेद टेप लपेटकर सीलिंग की कार्रवाई का दावा किया जा रहा है।