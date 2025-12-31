भोपाल नगर निगम की वेबसाइट बनी पहेली... अंग्रेजी के फेर में उलझे नागरिक, गूगल ट्रांसलेट ने 'टेंडर' को बनाया 'नाजुक'

अनुज मैना, नईदुनिया भोपाल। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और सुलभ बनाने के दावों के बीच भोपाल नगर निगम की वेबसाइट आमजन के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। डिजिटल माध्यम से घर बैठे काम करने की सुविधा देने वाली यह वेबसाइट मुख्य रूप से अंग्रेजी में खुलती है, जिससे अंग्रेजी न जानने वाले शहरवासियों के लिए इसका उपयोग करना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसके कारण ऑनलाइन सेवाओं का लाभ केवल एक सीमित वर्ग तक ही सिमट कर रह गया है।

गूगल ट्रांसलेशन से बदला अर्थ, बढ़ा भ्रम वेबसाइट में हिंदी वर्जन का विकल्प न होने के कारण जब लोग गूगल ट्रांसलेशन टूल का सहारा लेते हैं, तो शब्दों के अर्थ ही बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर... वेबसाइट पर अंग्रेजी शब्द 'टेंडर' (Tender) का हिंदी अनुवाद 'नाजुक' दिखाई देता है।

विज्ञापन के लिए इस्तेमाल होने वाले 'होर्डिंग' (Hoarding) शब्द का मतलब बदलकर 'जमाखोरी' हो जाता है। इससे हिंदी पढ़ने वाले उपयोगकर्ताओं को विषय वस्तु समझने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ नगर निगम के पोर्टल पर संपत्ति कर, जल कर, प्रधानमंत्री आवास योजना और मृत्यु प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी उपलब्ध है। भाषा की बाधा के कारण नागरिक इन सुविधाओं का लाभ खुद नहीं ले पाते और उन्हें साइबर कैफे का सहारा लेना पड़ता है। इससे उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है।